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Acı olay! 5 yaşındaki çocuk traftörün altında kalarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 23:38 | Son Güncelleme

Uşak'ta babası ile birlikte tarlaya giden 5 yaşındaki Muhammed Ali D., babasının ot biçtiği sırada bindiği traktörün hareket etmesiyle altında kalarak can verdi.

Acı olay! 5 yaşındaki çocuk traftörün altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı Taşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin D. (40), oğlu Muhammed Ali'yi traktör ile ot biçmeye giderken yanında götürdü. İddiaya göre, tarlaya geldikleri sırada, Yasin D. ot biçmek için traktörden indi. Babasının indiği sırada traktörün üstüne çıkan Muhammet Ali, el frenini indirdi. El freninin inmesiyle hareket eden traktörün üstündeki Muhammet Ali, dengesini kaybederek düştü.
Talihsiz çocuk hareket eden traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammet Ali D.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taşkonak köyü Durhoca mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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