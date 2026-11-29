Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye mahallesi Mersin Sokak'ta bulunan bir rezidansta iddiaya göre O.G. (26) ile M.Y. arasında kavga çıktı.

TABANCAYLA VURULAN GENÇ YARALANDI

Kavganın büyümesiyle M.Y., yanında bulunan tabancayla O.G.'ye ateş etti. O.G. yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak Sivas Caddesi'ne çıktı. O.G.'yi yaralı halde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından O.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır