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Acı olay: Yangında traktörünü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 22:46 | Son Güncelleme

Konya’nın Ahırlı ilçesinde tarlada çıkan yangında traktörünü kurtarmaya çalışan çiftçi hayatını kaybetti.

Acı olay: Yangında traktörünü kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akkise Mahallesi Datça Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ekinlik iki alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, yangından traktörünü kurtarmaya çalışan Ramazan Özbek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Ramazan Özbek’in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. (İHA)

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