AK Parti'ye geçişiyle siyasetin gündemine iz bırakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemeraltı Çarşısı’nda Hisar Camii çevresinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

“SOKAĞA ÇIKABİLECEK MİSİN?”

Tugay, CHP’den ayrıldıktan sonra bir süre bağımsız olarak sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine devam ederken 7 Ekim’de AK Parti’ye katılmış, kendisine AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Aynı gün parti değişikliğine tepki gösteren Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tugay’a “İzmir’de gezebilecek misin, sokağa çıkabilecek misin?” diye seslenmiş ve “O yüzle İzmir sokaklarında gezemez” demişti.

TUGAY “PARTİMDEN AYRILIRSAM BAŞKANLIĞI DA BIRAKIRIM” DEMİŞTİ

Tugay, geçen yıl yaptığı açıklamada AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yanıtlarken CHP’den ayrılması halinde aynı gün belediye başkanlığını da bırakacağını söylemişti. Tugay o görüşmede “Parti değiştiren başkan, zaten İzmir’de sokağa çıkıp dolaşamaz. Tükürüğe boğarlar” ifadelerini kullanmıştı.