YEMEK

Açıkta satılan ceviz sağlığımızı tehdit ediyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

En fazla tüketilen kuru yemişler arasında yer alan ceviz hem kendi başına hem de tatlı ve yemeklerde çok fazla tüketiliyor. Peki bu kadar fazla tüketilen cevizin açıkta satıldığı koşullarda sağlığınızı tehdit eden aflatoksin riski taşıdığını biliyor musunuz?

Açıkta satılan ceviz sağlığımızı tehdit ediyor

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, açıkta satılan cevizi tercih eden tüketicileri karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarıyor.

Ceviz, Türk halkının en fazla tükettiği kuru yemişler arasında yer alıyor. Cevizi satın alırken tercih ettiğimiz ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğunu; nerede, kimin tarafından üretildiğini; tavsiye edilen tüketim tarihini (TETT) bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığından emin olmamız gerekiyor.

AÇIKTA SATILAN TÜM ÜRÜNLERDE RİSK BÜYÜK

Açıkta satılan ceviz başta olmak üzere tüm ürünlerdeki en büyük tehlike aflatoksin
Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kuru yemişler üzerinde çoğalan bu küflerden en zararlısı, Dünya Sağlık Örgütü'nce kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı kanserojen madde olarak listelenmiş olan Aflatoksin maddesidir. Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuru yemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan son derece zehirli bir kimyasal maddedir. İster atıştırmalık ister yemek ve tatlıların lezzetini arttırmak için kullanılan cevizi satın alırken tarım ve orman bakanlığından izinli ve resmi kontrollerden geçen; kimin, nerede ürettiği bilinen ve hijyenik koşullarda her türlü dış etkene karşı korunan paketli ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor.”

CEVİZ ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, beyin gelişimi için Omega 3 yağ asitlerinden zengin kaynakların çocukların beslenmesinde mutlaka yer alması gerektiğine dikkat çekerken açıkta satılan cevizdeki aflatoksin riskine karşı tüketicilere tavsiyelerde bulundu. Satın aldığınız ürünün taze olduğuna emin olun, tavsiye edilen tüketim tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, hijyenik koşullarda paketlenen güvendiğiniz ürünlere yönelin dedi.

Özellikle okul çağındaki çocukların beslenme çantalarında sağlıklı atıştırmalıklar arasında cevizin tercih edilebileceğini belirten Selahattin Dönmez, cevizin doğal olarak Omega 3 içeridiğini ve bunun çocukların beyin sağlığını desteklediğini belirtti. Dönmez, yetişkinlerin de kalp sağlığı için cevizi dengeli beslenme planlarına mutlaka eklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
açıkta satılan kuru yemişler sağlıklı beslenme

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