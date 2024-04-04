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  4. Acil ameliyata alınmıştı! Aydilge hastane odasından paylaşım yaptı

Acil ameliyata alınmıştı! Aydilge hastane odasından paylaşım yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 13:58
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Ünlü şarkıcı Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı sebebi ile acil ameliyata alınacağını açıklamış ve sevenlerinden dua istemişti. 4,5 saat süren bir ameliyat geçiren Aydilge hastane odasından paylaşım yaptı ve son durumu hakkında bilgi verdi.

Acil ameliyata alınmıştı! Aydilge hastane odasından paylaşım yaptı

"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, iki gün önce sosyal medya üzerinden ameliyat olacağını açıklamıştı.

Hastane odasından paylaşım yapan Aydilge, "Acil ameliyata alınmam gerekecek. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım çok geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Dualarınızı yollayın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

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'EN KISA ZAMANDA...'

Labrum yırtığı sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Ünlü şarkıcı, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Aydilge sosyal medya
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