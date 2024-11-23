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Acil durum ilan edilen Bert Fırtınası İngiltere'ye ulaştı! Uyarılar peşi sıra geldi: "3 günlük su ve yiyecek stoklayın"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.11.2024 12:09
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Birleşik Krallık genelinde Cumartesi ve Pazar günü için sekiz adet Met Office hava durumu uyarısı bulunuyor; bunlardan biri şiddetli sarı renkte. Cumartesi günü İngiltere genelinde etkili olması beklenen Bert Fırtınası için yetkililer halkı su ve yiyecek stoklamaya çağırdı. Aynı zamanda elektrik kesintilerinin yaşanabileceğine de vurgu yapıldı.

Acil durum ilan edilen Bert Fırtınası İngiltere'ye ulaştı! Uyarılar peşi sıra geldi: "3 günlük su ve yiyecek stoklayın"

MYNET|DIŞ HABERLER İngilizler, bu hafta sonu beklenen Bert Fırtınası öncesinde temel ihtiyaçlarını stoklamaları konusunda uyarıldı . İngiltere, saatte 110 km hızla esen rüzgarlara ve yoğun yağışa hazırlanıyor. British Gas müşterilerine gönderilen tavsiyede, hava koşullarının seyahat ve elektrik kesintilerine yol açması ihtimaline karşı üç günlük yiyecek ve su stoklamaları gerektiği de yer alıyor. Ayrıca vatandaşlara yanlarında şarj cihazı, el feneri ve pil bulundurmaları çağrısında bulunuldu.

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Meteoroloji Dairesi baş meteoroloğu Jason Kelly, "Bert Fırtınası, hafta sonunun büyük bölümünde Birleşik Krallık'a kar, yağmur ve rüzgar getiren 'çok tehlikeli olay' olarak adlandırdığımız bir olaydır" dedi.

SEYAHAT UYARISI YAPILDI

Birçok demir yolu şirketi yolcularını belirli bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı ve bazıları seferlerin azalacağı konusunda uyardı. National Highways ise Cumartesi günü saat 05:00 ile 15:00 arasında Yorkshire ve İngiltere'nin kuzeydoğusunu etkileyecek kar yağışı için "şiddetli hava durumu uyarısı" yayınladı.

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