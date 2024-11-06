Sadece birkaç dakikalığına yanından ayrıldı! 9 yaşındaki kız, annesinin en sevdiği oyuncağını aramak için onu yalnız bırakmasının ardından küvette boğuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Galler'in Bridgend bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Mia-Ann Myerscough annesinin banyo yaptırdığı sırada geçirdiği epilepsi nöbetinin sonrasında küvette boğularak hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Mia-Ann Myerscough erken başlangıçlı nöbetler, bilişsel ve duyusal gecikmeler ve davranış sorunları gibi nadir görülen bir epilepsi türüne sahipti. Yaşadığı hastalığın etkisiyle Myerscough'in küvette boğulduğu belirtildi.

KÜVETTE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Mia-Ann'in annesi Julia Myerscough, onu 12 Eylül akşamı aile evlerinin üst katında banyoya götürmüştü. Ancak Mia-Anna'nın banyoda rahatlamak için ihtiyaç duyduğu en sevdiği Danny Dog yumuşak oyuncağının yanında olmadığını fark etti. Onu almak için banyodan uzaklaşan anne geri döndüğünde küvette kızının cansız bedenini buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Myerscough'in ölümünün sonrasında olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, ölümünden önceki iki yıl boyunca 9 yaşındaki kızın hastalığına bağlı olarak nöbet geçirmediği görüldü. Anne Julia mahkemedeki ifadesinde kızının oyuncağını almak için sadece 5 dakika yanından ayrıldığını söyledi.

SESLERİ DUYUNCA KOŞARAK GELDİ

Julia'nın sevgilisi Vernon Ward, Julia üst kattayken bir çarpma sesi duyduğunu söyledi. Mia-Ann'e iyi olup olmadığını sormak için iki kez bağırdı, ancak bir cevap alamadı. Yukarı çıktığında Mia-Ann'in kısmen suyun içinde olduğunu gördü. Mia-Ann'in ağabeyi acil bir durum olduğunu söyleyince komşular eve koştu. Sağlık görevlileri birkaç dakika içinde eve ulaştı ve Mia-Ann'i Cardiff'teki Galler Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yardımcı adli tabip Andrew More ölümün kaza olduğunu belirtti.