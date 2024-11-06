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  4. Sadece birkaç dakikalığına yanından ayrıldı! 9 yaşındaki kız, annesinin en sevdiği oyuncağını aramak için onu yalnız bırakmasının ardından küvette boğuldu

Sadece birkaç dakikalığına yanından ayrıldı! 9 yaşındaki kız, annesinin en sevdiği oyuncağını aramak için onu yalnız bırakmasının ardından küvette boğuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 15:45
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9 yaşındaki Mia-Ann Myerscough isimli küçük kız nadir görülen bri epilepsi hastalığına sahipti. Annesinin en sevdiği oyuncağı almak için birkaç dakika banyodan ayrılmasından sonra 9 yaşındaki kız küvette boğularak hayatını kaybetti. Tıbbi kayıtlar küçük kızın ölümünü kaza olarak nitelendirdi.

Sadece birkaç dakikalığına yanından ayrıldı! 9 yaşındaki kız, annesinin en sevdiği oyuncağını aramak için onu yalnız bırakmasının ardından küvette boğuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Galler'in Bridgend bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Mia-Ann Myerscough annesinin banyo yaptırdığı sırada geçirdiği epilepsi nöbetinin sonrasında küvette boğularak hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Mia-Ann Myerscough erken başlangıçlı nöbetler, bilişsel ve duyusal gecikmeler ve davranış sorunları gibi nadir görülen bir epilepsi türüne sahipti. Yaşadığı hastalığın etkisiyle Myerscough'in küvette boğulduğu belirtildi.

KÜVETTE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

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Mia-Ann'in annesi Julia Myerscough, onu 12 Eylül akşamı aile evlerinin üst katında banyoya götürmüştü. Ancak Mia-Anna'nın banyoda rahatlamak için ihtiyaç duyduğu en sevdiği Danny Dog yumuşak oyuncağının yanında olmadığını fark etti. Onu almak için banyodan uzaklaşan anne geri döndüğünde küvette kızının cansız bedenini buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Myerscough'in ölümünün sonrasında olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, ölümünden önceki iki yıl boyunca 9 yaşındaki kızın hastalığına bağlı olarak nöbet geçirmediği görüldü. Anne Julia mahkemedeki ifadesinde kızının oyuncağını almak için sadece 5 dakika yanından ayrıldığını söyledi.

SESLERİ DUYUNCA KOŞARAK GELDİ

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Julia'nın sevgilisi Vernon Ward, Julia üst kattayken bir çarpma sesi duyduğunu söyledi. Mia-Ann'e iyi olup olmadığını sormak için iki kez bağırdı, ancak bir cevap alamadı. Yukarı çıktığında Mia-Ann'in kısmen suyun içinde olduğunu gördü. Mia-Ann'in ağabeyi acil bir durum olduğunu söyleyince komşular eve koştu. Sağlık görevlileri birkaç dakika içinde eve ulaştı ve Mia-Ann'i Cardiff'teki Galler Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yardımcı adli tabip Andrew More ölümün kaza olduğunu belirtti.

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epilepsi Galler küvet
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