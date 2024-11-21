Büyükannesinden sadece 5 dolarlık (yaklaşık 172 TL) banknot miras kaldı! Meğerse 400 bin dolar (13 milyon 787 bin TL) değerindeymiş...."Şimdiye kadar gördüğüm en çılgın şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Tommy isimli bir adam büyükannesinin kendisine miras olarak bıraktığı 5 dolarlık banknotun son derece nadir bulunan bir parça olduğunu öğrenince inanamadı. 1988 yılına ait nadir bulunan paranın ön yüzünde, normalde arka yüzünde bulunması gereken, hizalanmamış mürekkepten kaynaklanan bir baskı hatası yer alıyordu. Sayfanın tersi çevrildiğinde, sol alt tarafta, basılı bilgilerin yer alması gereken, banknotun ortasına kadar uzanan boş bir alan görülüyordu.

KOLEKSİYONLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Banknotun sahibi Tommy'nin kız arkadaşı Charlotte Carroll'un "Şimdiye kadar gördüğüm en çılgın banknot olmalı" açıklamasıyla yaptığı paylaşımı TikTok'ta 890.000'den fazla görüntülenmeyle viral oldu.

Carroll, Newsweek'e yaptığı açıklamada , "Bize 5 ila 400.000 dolar arasında teklif verenler oldu ve biz reddettik." dedi. Florida'daki Palm Island Coins Koleksiyoncuları , miras kalan 5 dolar gibi "döviz hatalarının" bir kişinin sahip olabileceği en "dramatik" ve en çok arzulanan para türü olduğunu söyledi.