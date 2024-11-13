Kedi sever gibi sevmeye çalıştı! Sosyal medya fenomeninin evinde aslan beslediği anlar çok konuşuldu: Milyonlarca izlenmeye ulaştı

Sosyal medyada fenomenlerin çılgınlıkların her gün bir yenisi daha ekleniyor. Özbek TikTok fenomeni Nigina, evinde baktığı aslan yavrusuyla çekilen bir videosunu paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kulağını kopartırsa oynamayı görürsün" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeye hiç gerek yoktu" yorumunda bulundu.

RUS OLARAK PAYLAŞILDI

Sosyal medya hesaplarında Nigina'nın görüntüleri "Dubai'de yaşayan Rus kadın" sözleriyle paylaşıldı. Kullanıcıların büyük bir bölümü yapılan yanlışı yorumlarda belirtme konusunda gecikmedi.