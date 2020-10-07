Acılı baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da stüdyosunda konuşan İbrahim Şahin, "23 Eylül günü engelli kızımı odaya kilitleyip halamın oğlu Orhan Karabacak ile beraber kaçtı. Eşimin kaçtığı o gün köydeki evimizin muhtarı aradı, evi su bastı gel dedi. Çorum'a döndüğümde evde sadece kızım olduğunu ve kapının da üstüne kilitlendiğini gördüm. O günden beri eşimden haber alamadım. Eşinden tek isteğim, iki engelli çocuğunun başında dursun, çocuklarına baksın yeter" dedi.

ÇOCUKLARIN BİRİKİMİNİ DE ALIP KAÇTI

Çaresiz baba, ayrıca "Çocuğunun kimliğini bile yere atmış" diyerek canlı yayında isyan etti. Engelli çocuklarının vasisi olan Nurgül Şahin'in çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek ve çocuklarının birikim yaptığı 10-15 bin TL ile Bodrum'da hayatını yaşaması iddiası, böyle anne olmaz olsun dedirtti.

"KARIMA FUHUŞ YAPTIRIYOR"

Yaşadıkları herkesi derinden etkileyen çaresiz baba, karısının geri dönmek istediğini ancak Orhan Karabacak'ın tehdit ederek buna müsaade etmediğini ileri sürdü. Karabacak'ın alkol bağımlısı olduğunu söyleyen İbrahim Şahin, "Karımı para karşılığında fuhşa zorluyor. Karımla telefonda konuşurken başka adamların sesini duydum" dedi.

