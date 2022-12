Açılmaya devam edeceğini söylemişti! Amanda Holden'ın kıyafetine yorum yağdı

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan 51 yaşındaki Amanda Holden her fırsatta kasten açık giyindiğini ve bilerek frikik verdiğinden bahsediyor. Holden son olarak kanala gelen şikayetleri duyunca dekoltesinden ödün vermeyeceğini söylemişti.

Amanda Holden son olarak Can See Your Voice programına çıktı. Holden yarışmada tercih ettiği elbiseyle hayranlarını şaşırttı.

Holden'ın dekoltesinden ziyade kollarına taktığı kolluk benzeri detaylar gündeme geldi. Holden'ın hayranları güzel isme "Bakın, yüzme kollukları gibi", "O kolluklara gerek var mıydı?","En azından boğulmayacaksın" yorumlarında bulundu.