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Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı ve Melisa yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 09:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını Survivor 2020'yi çektiği Dominik'te sürdüren Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla beğeni topluyor. Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile ilgili gelen yoruma bakın ne dedi.

Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı ve Melisa yorumu

Survivor 2020’nin çekimlerinin gerçekleştiği Dominik’te mahsur kalan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından canlı yayınlarına hız verdi. Sık sık canlı yayın açan Acun Ilıcalı, son olarak kızı Melisa’yla birlikte takipçilerinin karşısına geçti.

Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, Melisa’nın annesi Şeyma Subaşı’na benzetilmesi üzerine, “Annesine benziyor yazmışlar. Doğru, benziyor” yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Şeyma Subaşı yorum yazınca...Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde böyle bir canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ya yorum yazmış ve o anlarda Acun'un surat ifadesi gündem olmuştu.

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