Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı ve Melisa yorumu

Survivor 2020’nin çekimlerinin gerçekleştiği Dominik’te mahsur kalan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından canlı yayınlarına hız verdi. Sık sık canlı yayın açan Acun Ilıcalı, son olarak kızı Melisa’yla birlikte takipçilerinin karşısına geçti.

Takipçileri tarafından gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, Melisa’nın annesi Şeyma Subaşı’na benzetilmesi üzerine, “Annesine benziyor yazmışlar. Doğru, benziyor” yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde böyle bir canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ya yorum yazmış ve o anlarda Acun'un surat ifadesi gündem olmuştu.