Acun Ilıcalı’dan tekne pozu! Kızı Melisa ve Ayça Çağla Altunkaya’yı paylaştı! Samimi anlar

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı tatil pozlarıyla ilgi odağı oldu. Arkadaşları, sevgilisi ve kızı ile tatile çıkan ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı’dan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olan Ilıcalı kızı Melisa ve Altunkaya’nın samimi anlarını paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaşımlarında Ayça Çağla Altunkaya ve Melisa'nın sevgi dolu pozları dikkat çekti.

En son ünlü çiftin eylül ayında nikah masasına oturacağı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Hatta Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah hazırlıklarına başladığı da konuşulanlar arasında yer almıştı.



