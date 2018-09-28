Acun Ilıcalı'dan yeni jüri üyeleriyle O Ses Türkiye 2018 paylaşımı

Ünlü isim Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından O Ses Türkiye jurisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk katılmıştı.

Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk ile birlikte objektif karşına geçen ünlü isim Acun Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Ilıcalı paylaşımına, "O Ses Türkiye 2018 hayırlı olsun." notunu ekledi.





