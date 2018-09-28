MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan yeni jüri üyeleriyle O Ses Türkiye 2018 paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 20:03 | Son Güncelleme

TV8'de Ekim ayında yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni jürisiyle çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan yeni jüri üyeleriyle O Ses Türkiye 2018 paylaşımı

Ünlü isim Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından O Ses Türkiye jurisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk katılmıştı.

Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk ile birlikte objektif karşına geçen ünlü isim Acun Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Ilıcalı paylaşımına, "O Ses Türkiye 2018 hayırlı olsun." notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye Acun Ilıcalı

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