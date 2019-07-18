Acun Ilıcalı duyurmuştu! Cansu Dere ile anlaşma iptal

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yeni projesini duyurmuştu!

Yeni bir dizi hazırlığında olduğunu ifade eden Ilıcalı, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıklayarak birlikte bir kare de yayınlamıştı. Dere için Ilıcalı "Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak“ diye konuşmuştu.

Ancak bugün Medyapım tarafından yapılan açıklamada "Cansu Dere ile yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.



