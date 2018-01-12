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'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 09:07 | Son Güncelleme 10 saat önce

Komedyen Cem Yılmaz ve yakın arkadaşı Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Arif V 216' filminin, sinemadan sonra hangi açık kanalda yayınlanacağı ortaya çıktı.

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Milliyet Cadde'den Sina Koloğlu'nun, ‘Arif V 216’ Hangi Kanalda?" başlıklı yazısı şöyle:

"Arif V 216, yeni yılın en çok konuşulan filmi oldu ve olacak. Beğenenler, beğenmeyenlere anlatıyor. Gişesi de, en iyi Cem Yılmaz filmi olacak gibi. Malum, filmler önce sinemalarda sonra paralı kanallarda gösterilir. Sonra sıra, açık kanallara gelir. Peki bu filmi, hangi kanal yayınlayacak? TV8 yani Acun Ilıcalı, işin başında olayı bitirmiş duyduğum kadarıyla. Cem Yılmaz’la iyi anlaştıkları basından anlaşılıyor. Ee TV8’de yılbaşı gecesi programında da elinden gelen şovu sundu Cem Yılmaz. Sordum kanala, “Evet biz aldık” dediler. Peki ne zaman yayınlanır? Sinema salon yolculuğunun uzun süreceği belirtiliyor. Sonra paralı kanal yolculuğu var. Bu arada büyük olasılıkla Digiturk platformunda yayınlanacak. İyi iş yapan yerli filmleri kaçırmadığı söyleniyor.
Örnek ‘Recep İvedik 5’, şu an bu platformda gösteriliyor. ‘Arif V 216’nın da burada yer alacağı konuşuluyor. TV8’deki yayının ise, 2019’u bulması bekleniyor.

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Gişe filmleri hangi kanalda?

Reklamı, gişesi iyi olan ve merak edilen filmlerin ekran yolculuğu nasıl olacak? Bir hatırlatayım mesela ‘Ayla’... Bu filmin açık kanal yayın haklarını FOX aldı. Şener Şen’in başrolünü oynadığı ‘Yol Ayrımı’ da FOX’ta yayınlanacak. TV8, Elçin Sangu ve Barış Arduç’un ‘Mutluluk Zamanı’ filmine talip oldu. Bu kanallar, filmleri birden fazla oynatma hakkını elde ediyor ve zaman içinde de gösteriyor. Yani her daim ‘reyting’ ve reklam garantili projeler oluyor. Özellikle TV8, bu konuda bir adım öne çıkıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Arif V 216

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tv mi kaldı artık internetten izle gitsin ...
@kavak07 aynen öyle. son iki yıldır tv nin fişini pirize takmadım. internet varken tv nedir ya?
TV8 in komedi filmlerini almasını istemiyoruz bir recep ivedik yayınlayışları vardı bütün komik sahneleri kesmişler, küfüre sansür koymak normal ama Tv8 sahneleri komple çıkarıyor bu sefer filmde komik olan bir şey kalmıyor.
3 ay sonra tv8 oynar demedi demeyi
ÜZÜLÜYORUM HEMDE ÇOK... BU TÜR FİLMLERSE BİZİM ÖLÇÜMÜZ BEGENDİĞİMİZ VAY HALİMİZE...
KİMSE ANLAMAMIŞTI ZATEN YILBAŞI PROĞRAMINA ÇIKMASINDA BELLİYDİ ZATEN
Filmi begenmedim
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