Milliyet Cadde'den Sina Koloğlu'nun, ‘Arif V 216’ Hangi Kanalda?" başlıklı yazısı şöyle:

"Arif V 216, yeni yılın en çok konuşulan filmi oldu ve olacak. Beğenenler, beğenmeyenlere anlatıyor. Gişesi de, en iyi Cem Yılmaz filmi olacak gibi. Malum, filmler önce sinemalarda sonra paralı kanallarda gösterilir. Sonra sıra, açık kanallara gelir. Peki bu filmi, hangi kanal yayınlayacak? TV8 yani Acun Ilıcalı, işin başında olayı bitirmiş duyduğum kadarıyla. Cem Yılmaz’la iyi anlaştıkları basından anlaşılıyor. Ee TV8’de yılbaşı gecesi programında da elinden gelen şovu sundu Cem Yılmaz. Sordum kanala, “Evet biz aldık” dediler. Peki ne zaman yayınlanır? Sinema salon yolculuğunun uzun süreceği belirtiliyor. Sonra paralı kanal yolculuğu var. Bu arada büyük olasılıkla Digiturk platformunda yayınlanacak. İyi iş yapan yerli filmleri kaçırmadığı söyleniyor.

Örnek ‘Recep İvedik 5’, şu an bu platformda gösteriliyor. ‘Arif V 216’nın da burada yer alacağı konuşuluyor. TV8’deki yayının ise, 2019’u bulması bekleniyor.