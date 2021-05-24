Acun Ilıcalı medya patronluğundan sonra eğitim sektörüne de el attı!

Medya alanındaki başarıları ile adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni yılın ilk gününde dijital içerik platformu Exxen'i izleyicinin beğenisine sundu. Ilıcalı, bu defa

meslek alanı ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde "AcunMedya Akademi" adında bir bölüm açtığını açıkladı. Bölümde ise İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek.

BU KEZ DE EĞİTİM SEKTÖRÜNE EL ATTI

Güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden veren Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Acunmedya Akademi 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'da eğitime başlıyor.

Acunmedya Akademi'de Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümleri var. Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler. "



