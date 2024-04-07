Acun Ilıcalı'nın o sözleri yeniden gündem oldu! "Otomobil almak zorlaştı ama emin olsunlar bizim dönemimizden daha kolay"

ideo içerik üreticisi Doğan Kabak, ünlü isimlerle araba yolculuğu yaparken soru cevap temalı videolar üretiyor.

Yaklaşık 100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı sosyal medyada bir videosu ile gündeme geldi. Aylar önce bir yayına konuk olan ve burada çeşitli soruları yanıtlayan Ilıcalı geçmiş yıllarla günümüzü kıyasladı.

Ilıcalı videoda, "Otomobil almak zorlaştı ama emin olsunlar bizim dönemimizden daha kolay. Gençlerimiz genç oldukları için bizim dönemimizi yaşamadılar" dedi.

"ARABA TEKNOLOJİSİ ÇOK İLERLEDİ"

Ilıcalı eskiden araba alma gücü hakkında, "Biz Ataköy'de yaşıyoduk, 100 daire vardı, otoparkta 40 araba vardı. Şu anki koşullar, şu anda araba alma koşulları bir önceki döneme göre biraz zorlaşmış gibi görünüyorken bizim dönemimize göre çok daha fazla avantajlar var" diyerek şunları söyledi:

"Araba teknolojisi tabi çok ilerledi. Eskiden bizim dönemimizde araba alındığı zaman gerçekten dandik oluyordu. Araba elinde kalırdı. Şimdi artık mesela ucuza araba alıyorsun bakıyorsun adam teknolojiye o arabayı geliştirmiştirmiş. Yani korkunç bir gelişim oldu dünyada."







