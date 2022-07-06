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Acun Ilıcalı'nın saatinin değeri dudak uçuklattı!

06.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 gün önce sosyal medya hesabından baş başa yemek yedikleri bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı, saatinin fiyatıyla gündem oldu. Saat tutkusuyla tanınan Ilıcalı'nın kolundaki saatine 9 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın saatinin değeri dudak uçuklattı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı. Uzun süredir Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Altunkaya ile baş başa yemek yiyen Acun Ilıcalı, çektirdikleri romantik kareyi, 13,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşarak "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Doğum günün kutlu olsun, yüzün hep gülsün.. Nice mutlu yılların olsun" notunu düştü.

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9 MİLYON 438 BİN TL

Fotoğrafta masadaki çiçekler dikkat çekerken Ilıcalı'nın mavi renkteki saati de merak konusu oldu. Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın saati içinde servet döktüğü ortaya çıktı. Fenomenler Ne Giymiş sayfasının haberine göre, Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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