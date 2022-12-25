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Acun Ilıcalı Survivor kadrosunu açıklamaya devam ediyor! Basketbolcu Aysu Keskin ve ampute futbolcu Barış Telli kadroda

25.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'ün yarışmacıları açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın ardından Aysu Keskin ve Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu. Açıklamadan sonra Aysu Keskin kimdir ve Barış Telli kimdir merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı Survivor kadrosunu açıklamaya devam ediyor! Basketbolcu Aysu Keskin ve ampute futbolcu Barış Telli kadroda

Acun Ilıcalı; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı.

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Acun Ilıcalı paylaşımı sonrası basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

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İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Milli Ampute Futbol takımımızın başarılı oyuncularından Barış Telli "Ampute Messi" olarak biliniyor. 24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur.

Ekran Alıntısı

AYSU KESKİN KİMDİR?

15 Mayıs 1990 doğumlu basketbolcu, Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyiyor. Aysun Keskin, daha önceden de Genç Milli Takım formasını terletti.

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Acun Ilıcalı Barış Telli 1 yıl aysun yaşında

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