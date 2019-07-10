Acun Ilıcalı TV8'i satacak mı? Canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu’nun tv100’daki Sabah Sohbeti programına konuk oldu. 7 ülkede program yaptıklarını duyuran Ilıcalı, spor realite programı Exathlon’un 1 Ağustos’ta Amerika’da çekimlerinin başlayacağını açıkladı. 7 ülkede program yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, “Format ihraç ediyoruz. Romanya ve Kolombiya’da da başarılı sezonlar geçirdik” dedi. Acun Medya olarak yurtdışında, Türkiye’de kazandıklarının 5 katı daha fazla para kazandıklarını açıklayan Ilıcalı, şöyle devam etti: “Türkiye’de olağanüstü mutluyum. Asla yurtdışına yerleşme niyetim yok. Ben sokakta yaşayan biriyim.” Almanya pazarına da girmeyi planladıklarını ve görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ilıcalı, dünya çapında 2 bin kişiyi istihdam ettiğini açıkladı. BU SEZON PARA KAZANAMADIK’ TV8’i satmayı düşünmediğini söyleyen Ilıcalı, bugüne kadar 2’si yurtdışından, biri de yurtiçinden olmak üzere 3 tane ortaklık teklifi aldıklarını, ancak bu teklifleri reddetiğini anlattı. Acun Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:

"Ben TV8'i zamanında 70 milyon dolara aldım. Önemli bir yatırımlı. Kanalı aldığımda ortalaması 1 share'di.70 milyon doları nasıl kazandığımı merak ediyorsan, 10 yıl birinci oldum. Bırakın da o kadar birikimim olsun. 70 milyon doların bir kısmını kredi, bir kısmını nakit verdim. Show TV'den 100 milyon alacağım vardı. 4 sene bana paraya ödeyemediler. Benim bankalara 50 milyon borcum vardı. Show Tv'den 100 milyon alacağım vardı. Show Tv batsaydı, 7 senede 700 kere birinci olup, -50 milyonla ortada kalacaktım. Sonra TMSF el koydu. Zerre gerilim yaşadıysam Acun değilim. Allah beni böyle yaratmış galiba. 'Onu satarız, bunu koyarız, borcu kapatırız, yeniden işimize devam ederiz' dedim. Biz bir tek bu sezon para kazanamadık. Onun dışında her yıl paramızı kazandık. Sektör daraldı. Ben karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. Her evde bulunması gereken bir araç. Ben bir şey yaptığımda insanlar beğensin istiyorum. Ben insanları düşüncelerine göre hiç ayırmadım beynimde. Karşımdaki insan düzgün mü, dürüst mü, bana değer veriyor mu, karşısındakine değer veriyor mu? buna bakarım. Ben bunu karşısındakine hissettiren biriyim. İnsanlar da bunu alıyorlar."

TV8’de önceki yıllarda gelirlerinin çok iyi olduğunu, ancak bu yıl para kazanamadıklarını anlatan Ilıcalı, “Sektör küçüldü. Şu anda reklam sektörü yüzde 25 küçüldü. Kuşaklar boşaldı. Ama karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. İnsanlarımız seviyor. Türkiye bizim için Meksika ya da Amerika’ya göre karlı bir pazar olmasa da, Türkiye’de program yapmanın zevki var. Birileri yaptığımız programları beğensin istiyoruz” dedi. ATHENA GÖKHAN AÇIKLAMASI Acun Ilıcalı son dönemlerde İmamoğlu desteğiyle gündeme gelen Gökhan Özoğuz için de "Gökhan hep olduğu gibiydi. Gökhan hiç değişmedi. Gökhan iyi olan her şeyi takdir eder. İş yerinde ben kimseye karışmam. Neden herkesle aynı düşüneyim yahu? Neden? Farklı düşünüp, birbirimize bir şeyler katalım. Bana çok saçma geliyor. İnsanları aynı düşünmeye ikna etmeye çalışıyoruz" dedi. Ilıcalı açıklamasına şöyle devam etti: Asla çalışmayacağım insanlar var. Benim yükselme dönemimde beni karalayan, iftira atan insanlar var. Beni tanımayan, samimiyeti olamayan ama gazetelere manşet yapanlar... Asla çalışmadım, çalışmayacağım da... Bana zarar verdiğinden değil, niyetinin kötülüğünden! Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak.

DOCTOR HOUSE'U ALDIK! Doctor House'u aldık. Başrol çok önemli bir insan. Halit Ergenç diyemem. Belli değil diyelim. Seda Sayan'ı 'Yemekteyiz'e transfer ettik. O Ses Türkiye'ye de devam edecek. Jüri bu sene değişmeyecek. Beyazıt yine jüride. Televizyon dünyasının Messi'sini transfer ettim. Beyaz ile çalışmak mükemmel bir şey. Beyaz Show yapmayacak ama bir sürprizimiz daha var. O Ses Türkiye Beyaz'dan önce başarılı sanatçıların durum komedisiydi. Ben tıkanma noktasında bu işin profesyonelini getirdim. ütün planım çift forvet oynatmaktı. Seda ve Beyaz'ı getirdim. İkisi çok uyumlu oldu. O Ses Türkiye'deki Yıldız'lı sezondan çok memnunum. Beyin takımımız 8 kişi. 8'i de 'evet' derse yapıyorum. 4'ü 'hayır' derse yapmıyorum. Çünkü o bölünme halka yansır. Hülya Avşar ile her şeyi yaparım. O televizyona çok yakışıyor. Ama onu kaldıracak bir iş bulmak lazım. Hülya ile çalışmak benim için bir zevk." 3 TANE SÜRAT TEKNEM VAR! Acun Ilıcalı giyimiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler: "Şort-terlik alışmışım pantolon giydiğimde daralıyorum. Gömlek facia. Ceketi söylemiyorum bile. Ceket zırh! Ceket giydiğim zaman içinde ölüyorum. Çorap yıkamadan geldiği zaman küçülüyor, esnekliği gidiyor. Rahat edemiyorum. Atıyorum. Ben çorap giymiyorum zaten. 500 tane tişörtüm vardır. Terlik 30-40 tanedir. Benim tişörtlerle, terlikleri toplasan bir kadın çantası yapar.