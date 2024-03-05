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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya evlilik için Survivor'ı bekliyor... Bomba iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 08:00
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın evleneceği iddiası gündem oldu. Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya düğün için Survivor finalini bekliyor.

Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcularından Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ilişkisine dair yeni bir iddiada bulundu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımları konuşulurken Çevik, Ilıcalı'nın yeniden evleneceğini söyledi.

Yağmur Çevik, birkaç ay önce Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiğini iddia etmişti. Bu iddiasını sürdüren yorumcu "Evlilik teklifi ettiğini de ilk ben söylemiştim" dedi.

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Yağmur Çevik, bu sefer de Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı için düğün tarihi verdi. Yağmur Çevik "Survivor'dan sonra büyük ihtimalle evleniyorlar" dedi.

Hande Sarıoğlu da "Çok hanım hanımcık Acun'u iyi taşıyor hanım hanımcık" dedi.


Chef GPT


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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya söyledi
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