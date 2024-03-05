Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya evlilik için Survivor'ı bekliyor... Bomba iddia

Söylemezsem Olmaz'ın yeni yorumcularından Yağmur Çevik, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ilişkisine dair yeni bir iddiada bulundu. Şeyma Subaşı'nın paylaşımları konuşulurken Çevik, Ilıcalı'nın yeniden evleneceğini söyledi.

Yağmur Çevik, birkaç ay önce Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiğini iddia etmişti. Bu iddiasını sürdüren yorumcu "Evlilik teklifi ettiğini de ilk ben söylemiştim" dedi.

Yağmur Çevik, bu sefer de Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı için düğün tarihi verdi. Yağmur Çevik "Survivor'dan sonra büyük ihtimalle evleniyorlar" dedi.

Hande Sarıoğlu da "Çok hanım hanımcık Acun'u iyi taşıyor hanım hanımcık" dedi.







