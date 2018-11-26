Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. Ayrılığın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki İddialar asılsız" dedi.

AYLIK 125 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Magazin gündemine damga vuran yılın boşanmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 nin TL nafaka ödeyecek.

MELİSA'NIN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

İddialara göre Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukları Melisa'nın masraflarını da karşılayacak olan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın Yıllık 4 seyahat masrafını da üstlendi.

KAFENİN ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK

Ayrıca İkili Bebek'te açtıkları Healtyhish kafenin de ortaklığına devam edecek. (Haberler.com)