MAGAZİN

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Bugün ani bir kararla 1 yıl önce evlendiği Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu. Ilıcalı'nın bugün boşandığı Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edildi.

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. Ayrılığın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki İddialar asılsız" dedi.

AYLIK 125 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Magazin gündemine damga vuran yılın boşanmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 nin TL nafaka ödeyecek.

son-dakika-seyma-subasi-dan-bosanan-acun-ilicali-11476228_6595_m

MELİSA'NIN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

İddialara göre Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukları Melisa'nın masraflarını da karşılayacak olan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın Yıllık 4 seyahat masrafını da üstlendi.

KAFENİN ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK

Ayrıca İkili Bebek'te açtıkları Healtyhish kafenin de ortaklığına devam edecek. (Haberler.com)

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklamaAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama
Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşımŞeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı nafaka velayet boşanma

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Okuyucu Yorumları 22 yorum
kadın istediğine ulaşmış hayat ona güzel şimdiden sonra
he valla bende koca istiyorum 125 ne ya aklık ????
Bu nasil bir serkes yasam tarzidir kac yil 125 bin tl odeyecek allah bunlarin belasini verecek yakin zamanda millet karnini doyuramiyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

Şeyma Subaşı'ndan boşanma sonrası ilk paylaşım

Chris Brown Rihanna'nın fotoğraflarına yorum yapınca...

Seksi pozların altında ünlü isimden beklenmedik yorum!

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

'Ece Erken gizliliği ihlal etti, savcıları göreve davet ediyoruz'

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Deren Talu ve Acun aşk mı yaşıyor? Jet açıklama

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 30 kilo verdi! Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

'30 kilo verdi! Boğazını deldiler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.