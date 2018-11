Adalar için elektrikli fayton üretti!

'4-6 SAATLİK ŞARJ İLE YAKLAŞIK 80-100 KİLOMETRE GİDİYOR'

Şahin, birkaç saatlik şarj ile kilometrelerce yol gidebilecek faytonların her rakımda kullanılabileceğini vurguladı. Şahin, "Elektrikli faytonları birçok model olarak yapmaktayız. Faytonların asıl amacı elektrikli olması çevreye saygılı olması 4-6 saatlik şarj ile yaklaşık 80-100 kilometre gidiyor olabilmesidir. Faytonları her renk ve her ebatta üretilip her rakımda kullanılabilmekte. Yerli ve milli ürüne ülkemizde verilen destek çerçevesinde bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’den kilometrelerce uzaktan Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bu aletleri yapabilmekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin bize destek vermesini ve bu aygıtın desteklenmesini beklemekteyiz" diye konuştu. KAYNAK:İHA