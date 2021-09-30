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Adam Driver ve Lady Gaga’nın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminden ilk afiş geldi

30.09.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Jeremy Irons'ın başrolleri paylaştığı gerçek bir hikayeden uyarlanan House Of Gucci filminin ilk afişi yayınlandı. Afişte Lady Gaga’nın saç rengi büyük beğeni topladı.

Adam Driver ve Lady Gaga’nın başrollerini paylaştığı House Of Gucci filminden ilk afiş geldi

Adam River ve Lady Gaga’nın büyük bir merakla beklenen House Of Gucci’nin ilk afişi yayınlandı. Afişte en önde yer alan Lady Gaga’nın gerisinde Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Jeremy Irons görünüyor. Afişin ortasında, “Öldürmeye Değer Bir Miras” yazısı dikkat çekiyor. İtalyan moda evi Gucci’nin arkasındaki ailenin gerçek hikayesine dayandırılan filmde, 30 yıllık aşk, ihanet, intikam, çöküş, cinayet konuları ele alınıyor.

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HOUSE OF GUCCİ FİLMİ HAKKINDA

afiş

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanılıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye Lady Gaga hayat veriyor.

Filmde ayrıca Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Madalina Ghenea, Reeve Carney ve Youssef Kerkour da rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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