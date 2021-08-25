HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da 17 yaşındaki Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay

Adana'da 17 yaşındaki Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay

25.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir cip ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Feci kazada cipi 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı ortaya çıktı.

Adana'da 17 yaşındaki Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay

Edinilen bilgiye göre kaza, 23 Ağustos günü Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen Hatice Moğol (44), dün otomobiline Gaziantep Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi kızı Melike, 8. sınıf öğrencisi Zeynep (13) ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol’u alarak Kayseri’ye gezmeye gitti. Hatice Moğol akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli’ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kayseri, Göksun ve Adana’daki hastanelere kaldırıldı. Melike Moğol, Göksun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AW401752_01

ARACI MELİKE KULLANIYORMUŞ

Bu arada Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili yaptığı çalışmada da çarpıcı detaylara ulaştı. Kaza yapan cipi hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melike Moğol’un kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer araçta bulunanların da Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldikleri, kaza sırasında şerit ihlali yaptıkları öne sürüldü.

AW401752_02

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada Melike Moğol’un cenazesi Tufanbeyli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesindeki mezarlıkta dedesi Memiş Moğol’un yanında toprağa verildi. Melike Moğol’un cenaze töreninde arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Hastanede ameliyat olan ve durumu ağır olan anneye ise kızının öldüğü söylenemedi. Anne hastanede olduğu için kızının cenazesine de katılamadı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Beyoğlu'nda kanlı gece! 1 ölü, 1 yaralıBeyoğlu'nda kanlı gece! 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 sağlık çalışanına çirkin saldırı

3 sağlık çalışanına çirkin saldırı

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.