Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde, Acıpayam-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serinhisar ilçesinden yüklediği kuruyemişleri İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana götürmek üzere yola çıkan Cafer Can Kaplan (29), tırın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak yolda savrulan tırın devrilmesi sonucu Kaplan, araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Kaplan'ın cansız bedenini çıkarmak için bir buçuk saat boyunca çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.