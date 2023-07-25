HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı, kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı, kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı

25.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, 08.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Vatandaşlar deprem nedeniyle paniğe kapıldı. Kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı. Fatma Küra isimli vatandaş "Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım" dedi.

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı, kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

adanada-5.5-buyuklugunde-deprem_6291_dhaphoto3

PANİKLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde kimi vatandaşlar valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alarak dışarı çıktı.

adanada-5.5-buyuklugunde-deprem_6291_dhaphoto1

"BİNA BEŞİK GİBİ SALLANDI"

Fatma Küra isimli vatandaş, “Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım. Şubat ayındaki depremler kadar hissedilmedi ancak çok korktum” ifadelerini kullandı.

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Yurt dışından Adana’ya gelen Filiz Gülaşı ise, “Şubat ayındaki depremleri hissetmedim. Ancak çok korktum. Dışarı çıktım hemen” dedi.

KAYSERİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü.

AW942444_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'daki depremle ilgili '6 Şubat' detayı! Adana'daki depremle ilgili '6 Şubat' detayı!
Dikkat TikTok'tan 4 bin TL kazanabilirsiniz! Herkesin bilmediği o özellik cebe para olarak dönüyorDikkat TikTok'tan 4 bin TL kazanabilirsiniz! Herkesin bilmediği o özellik cebe para olarak dönüyor
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehitMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.