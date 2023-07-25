Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı, kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

PANİKLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde kimi vatandaşlar valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alarak dışarı çıktı.

"BİNA BEŞİK GİBİ SALLANDI"

Fatma Küra isimli vatandaş, “Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım. Şubat ayındaki depremler kadar hissedilmedi ancak çok korktum” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından Adana’ya gelen Filiz Gülaşı ise, “Şubat ayındaki depremleri hissetmedim. Ancak çok korktum. Dışarı çıktım hemen” dedi.

KAYSERİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi. Depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü.

Kaynak: İHA

