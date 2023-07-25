Son dakika | Adana - Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: AFAD açıkladı, çevre illerde de hissedildi! Vatandaş sokağa döküldü... "Yüzeyde kuvvetli hissedilir"

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Adana - Kozan merkezli meydana gelen deprem korkuttu. Vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşarken sokaklara döküldü.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkilediği Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak aktarıldı.
Derinliği 11.27 km olarak kaydedilen deprem saat 08.44'te gerçekleşti.
Prof. Dr. Okan Tüysüz depremle ilgili yaptığı açıklamada "Sığ bir deprem. Sığ olması yüzeyde kuvvetli hissedilmesi anlamına gelir. Çukurova'nın yapısı bu tür depremlerin kuvvetlerini binalara yüksek yansıtır" bilgilerini verdi.