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  4. Son dakika | Adana - Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: AFAD açıkladı, çevre illerde de hissedildi! Vatandaş sokağa döküldü... "Yüzeyde kuvvetli hissedilir"

Son dakika | Adana - Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: AFAD açıkladı, çevre illerde de hissedildi! Vatandaş sokağa döküldü... "Yüzeyde kuvvetli hissedilir"

25.07.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 08.44'te gerçekleşti. Depremin Mersin, Hatay, Niğde, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz depremin sığ bir derinlikte meydana gelmesine değinerek yüzeydeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir açıklama getirdi.

Son dakika | Adana - Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: AFAD açıkladı, çevre illerde de hissedildi! Vatandaş sokağa döküldü... "Yüzeyde kuvvetli hissedilir"

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Adana - Kozan merkezli meydana gelen deprem korkuttu. Vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşarken sokaklara döküldü.

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DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkilediği Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak aktarıldı.

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Derinliği 11.27 km olarak kaydedilen deprem saat 08.44'te gerçekleşti.

SIĞ OLMASINA DİKKAT ÇEKTİ! "YÜZEYDE KUVVETLİ HİSSEDİLİR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz depremle ilgili yaptığı açıklamada "Sığ bir deprem. Sığ olması yüzeyde kuvvetli hissedilmesi anlamına gelir. Çukurova'nın yapısı bu tür depremlerin kuvvetlerini binalara yüksek yansıtır" bilgilerini verdi.

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deprem

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