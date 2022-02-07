Adana'da akılalmaz hırsızlık! Göz göre göre binanın kapısını çaldılar

Adana'da gerçekleşen akılalmaz bina kapısı hırsızlığı, apartman sakinlerinin binanın kapısının ortaya olmadığını görünce ortaya çıktı. Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın sakinleri, binanın demir kapısını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
İncelemede iki zanlının, çevredekilere aldırış etmeden söz konusu binanın demir kapısını sökerek uzaklaştıkları görüntülere rastlandı.
Polis şüphelileri arıyor. (AA)
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