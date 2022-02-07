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  4. Adana'da akılalmaz hırsızlık! Göz göre göre binanın kapısını çaldılar

Adana'da akılalmaz hırsızlık! Göz göre göre binanın kapısını çaldılar

07.02.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akıllara duygunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, merkez Çukurova ilçesindeki bir binanın kapısını çevredekilere aldırış etmeden çaldı. Kapının çalınma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Adana'da akılalmaz hırsızlık! Göz göre göre binanın kapısını çaldılar

Adana'da gerçekleşen akılalmaz bina kapısı hırsızlığı, apartman sakinlerinin binanın kapısının ortaya olmadığını görünce ortaya çıktı. Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın sakinleri, binanın demir kapısını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI: ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN...

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemede iki zanlının, çevredekilere aldırış etmeden söz konusu binanın demir kapısını sökerek uzaklaştıkları görüntülere rastlandı.

Polis şüphelileri arıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Çukurova
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