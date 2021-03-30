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Adana'da et tüketimi 32 tona ulaştı! 'Eti sıcak severiz, kebabı sıcak yeriz'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
30.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte et tüketimi rekor düzeye ulaştı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kentte et tüketiminin günlük ortalama 32 tona ulaştığını söyledi. Restoran ve kasaplar ise satışların artmasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, vatandaşların kurallara daha çok uymasını istedi. Kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise satışlarının 5 katı oranda artış gösterdiğini söyleyerek insanların boru ve ciğere rağbet gösterdiğini söyledi.

Adana'da et tüketimi 32 tona ulaştı! 'Eti sıcak severiz, kebabı sıcak yeriz'

Pandemide kontrollü normalleşme döneminde Adana'da 2 Mart tarihinden bu yana et tüketimi arttı. Restoranların saat 19.00'a kadar müşterilerini kabul ettiği kentte, tescilli Adana kebabını tatmak için şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor. Müdavimleri dumanı üstünde sıcak kebabın keyfini çıkarırken, bu et tüketimine de yansıdı. Adana’da son 1 ayda et tüketimi günlük ortalama 32 tona ulaştı. Restoranlarda 5 katı, kasaplarda ise yüzde 30 oranında satışlarda artış yaşandı.

'GÜNLÜK 50-55 TONA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Kısıtlama dönemi günlük ortalama 12-13 ton et satıldığını belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kendi bloknotlarımız, Tarım İl Müdürlüğü ve et kombinalarından aldığımız rakamlara göre yasakların kalkmasıyla birlikte restoran, lokanta ve kasaplarda ortalama günlük 32 ton et tüketildiğini gördük. Kebabıyla ünlü Adana'da şehir dışından da misafirlerimizin gelmesiyle birlikte et tüketimi günlük ortalama 32 ton ile rekor kırıyor. Normal hayata geçiş yaparsak bunun günlük 50-55 tona çıkmasını bekliyoruz. Kentimizde et sıkıntısı yok. İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Antalya'ya kadar et gönderiyoruz. Türkiye'nin et ihtiyacını hemen hemen Adana karşılıyor. Canlı besilerimiz mevcut. Kurban Bayramı'nda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.

KEBAP İÇİN ADANA'YA GELİYORLAR

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise satışlarının 5 katı oranda artış gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Kısıtlama döneminde paket servis, gel-al ile hizmet veriyorduk. Biz bundan bir zevk alamıyorduk. Et satışı 5 katı oranda artarak patlama yaşadı. Bizden alışveriş yapan insanlar mutlu, biz mutluyuz, gelen müşterilerimiz mutlu. Adanalılar eti sıcak sever, kebap sıcak yenir. Paketle giden kebabın tadı olmaz. Bizim satışlarımızda yüzde 500-600-700 arttı. Eskiden insanlar iş için Adana'ya geliyorlardı şimdi kebap için Adana'ya geliyorlar. Yurt dışından ve şehir dışından gelenler kaburgadan, boru kebabına, ciğere kadar çok rağbet gösteriyor. İnsanlar kentimizi ve kebabımızı özlemiş. Hep birlikte ülkemiz için kurallara daha fazla uyalım."

YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Kasap Mehmet Aytekek ise et satışlarının iyi gittiğini belirterek, "Pandemi sürecinde yasakların kalkmasıyla birlikte işler hareketlendi. Özellikle kebapçıların, restoranların açılması bunda etkili oldu. Satışlarda yüzde 30 oranında bir yükseliş oldu" dedi.

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(DHA)

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