Adana'da et tüketimi 32 tona ulaştı! 'Eti sıcak severiz, kebabı sıcak yeriz'

Pandemide kontrollü normalleşme döneminde Adana'da 2 Mart tarihinden bu yana et tüketimi arttı. Restoranların saat 19.00'a kadar müşterilerini kabul ettiği kentte, tescilli Adana kebabını tatmak için şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor. Müdavimleri dumanı üstünde sıcak kebabın keyfini çıkarırken, bu et tüketimine de yansıdı. Adana’da son 1 ayda et tüketimi günlük ortalama 32 tona ulaştı. Restoranlarda 5 katı, kasaplarda ise yüzde 30 oranında satışlarda artış yaşandı.

'GÜNLÜK 50-55 TONA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Kısıtlama dönemi günlük ortalama 12-13 ton et satıldığını belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kendi bloknotlarımız, Tarım İl Müdürlüğü ve et kombinalarından aldığımız rakamlara göre yasakların kalkmasıyla birlikte restoran, lokanta ve kasaplarda ortalama günlük 32 ton et tüketildiğini gördük. Kebabıyla ünlü Adana'da şehir dışından da misafirlerimizin gelmesiyle birlikte et tüketimi günlük ortalama 32 ton ile rekor kırıyor. Normal hayata geçiş yaparsak bunun günlük 50-55 tona çıkmasını bekliyoruz. Kentimizde et sıkıntısı yok. İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Antalya'ya kadar et gönderiyoruz. Türkiye'nin et ihtiyacını hemen hemen Adana karşılıyor. Canlı besilerimiz mevcut. Kurban Bayramı'nda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.