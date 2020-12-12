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Adana'da hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

12.12.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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Adana'da hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı, 5 kilometrelik kovalamacayla yakalandı. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen 3 şüpheliye, trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Bülent Angın Bulvarı'ndan Kasım Gülek Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, daha sonra Fuzuli Caddesi'nde aracı durdurup, beraberindeki iki arkadaşıyla yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Motosikletli Yunus Polisleri tarafından yakalandı.

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Gözaltına alınıp, polis aracına bindirilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti. Şüphelilerin bırakıp, kaçtıkları otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilere trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

(DHA)

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