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  4. Adana'da korkutan patlama! Ekipler teyakkuza geçti

Adana'da korkutan patlama! Ekipler teyakkuza geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 02:11 | Son Güncelleme

Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle infilak ederek, korkuya neden oldu. EYP patlamasında ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı evlerin camları kırıldı.

Adana'da korkutan patlama! Ekipler teyakkuza geçti

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasına atıp kaçtığı EYP, büyük bir gürültüyle infilak etti.

BAZI EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Patlama sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası yaralanma ve can kaybının önüne geçerken, bazı evlerin camları kırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat, Bomba İmha ve İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, EYP'ye ait parçaları topladı. Geniş güenlik önlemleri altında çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Sokak ortasına atılan EYP korkuttu

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