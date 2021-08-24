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  4. Adana'da taziye yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da taziye yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

24.08.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin torunları ile birlikte Tilkideresi’nde bir aile dostlarının taziyesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Adana'da taziye yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde, Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunu İbrahim Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TAZİYEYE GİDİYORLARDI

Kazada uçurumdan aşağı yuvarlanan ve paramparça olan otomobilde sıkışan cenazeler CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Atalay ailesinin torunları ile Tilkideresi’nde bir aile dostlarının taziyesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kozan Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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