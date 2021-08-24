HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ölümü yasa boğmuştu! Kazada ölen Seycan hemşire asli kusurlu bulundu, dosya kapandı

Ölümü yasa boğmuştu! Kazada ölen Seycan hemşire asli kusurlu bulundu, dosya kapandı

24.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 4 ay önce mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobiliyle 15 metre yükseklikten uçan hemşire Seycan Alan'ın (26) öldüğü kazayla ilgili Ermenek Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmada, bilirkişi heyetinin raporuna göre Seycan hemşirenin yol durumunu gözetmeyerek viraja hızlı girdiği gerekçesiyle, dikkatsiz ve tedbirsizlik nedeniyle asli kusurlu bulundu. Başsavcılık, takipsizlik kararı vererek soruşturma dosyasını kapattı.

Ölümü yasa boğmuştu! Kazada ölen Seycan hemşire asli kusurlu bulundu, dosya kapandı

Kaza, 9 Nisan cuma günü saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. Seycan Alan'ın kazadan 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. Kaza anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

f7a78e3743d2fafe0810caee113295e1

BİLİRKİŞİ: SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU

Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seycan Alan’ın ailesi ve eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden şikayetçi oldu. Hazırlanan dosya Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderildi. Dosyada inceleme yapan bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda 'Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hakimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir' ifadelerine yer verildi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da, soruşturmada takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

838508275617832777e0f79a959d4947

Seycan hemşirenin yaşamını yitirdiği kazanın ardından da olayın gerçekleştiği yol kenarına yaklaşık 20 gün önce bariyerlerin yerleştirildiği öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
Dehşet anları kamerada! 'Taciz' davası kabusa döndü Dehşet anları kamerada! 'Taciz' davası kabusa döndü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Turuncu kategorideki terörist yakalandı

Turuncu kategorideki terörist yakalandı

Kan donduran tehdit! Oje süren kadınların parmağı kesilecek

Kan donduran tehdit! Oje süren kadınların parmağı kesilecek

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Üstsüz pozları sosyal medyayı yaktı geçti: Dünyanın en seksi kadını

Üstsüz pozları sosyal medyayı yaktı geçti: Dünyanın en seksi kadını

Ürperten açıklama: Koronavirüs kabusunun yeni adı Kovid-22

Ürperten açıklama: Koronavirüs kabusunun yeni adı Kovid-22

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Taliban'dan müdahale

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Taliban'dan müdahale

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.