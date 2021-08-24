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  4. Kağıthane'de akılalmaz kaza! Kamyonet sokağı birbirine kattı

Kağıthane'de akılalmaz kaza! Kamyonet sokağı birbirine kattı

24.08.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de, park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyonet sokaktaki araçlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç ve inşaat iskelesinde hasar oluştu.

Kağıthane'de akılalmaz kaza! Kamyonet sokağı birbirine kattı

Kaza, Harmantepe Mahallesi Cazip Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

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Sürücüsünün sokak üzerinde park ettiği kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı kaydı. Kamyonet önce park halindeki otomobile ardından da inşaatın önünde bulunan hafif ticari araca çarparak durabildi.

3 ARAÇTA VE İNŞAAT İSKELESİNDE HASAR

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç da savrularak inşaat iskelesine çarpıp boşluğa düştü. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve inşaat iskelesinde hasar oluştu.

Mahalle sakini Mikail Elit "Kamyonet yukarıdan aşağıya geliyor. Öndeki arabaya çarpmış. Sonra başka arabaya vuruyor. Sonra inşaatın iskelesine çarpmış. Yukarıda işçiler çalışıyormuş. Eşim çocukların hepsi burada oturuyordu. Kaçmışlar, kendilerini bu tarafa atmışlar" diye konuştu. (DHA)

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trafik kazası İstanbul Kağıthane
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