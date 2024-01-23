Adı Ajda Pekkan ile anılan Beykoz'daki Panayot Yalısı satışa çıktı! Değeri dudak uçuklattı

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ünlü isim bu defa herkesin kendisine ait olduğunu hatırladığı İstanbul'un tarihi yalılaındran Panayot Yalısı ile gündem oldu.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Yalıköy Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde iskelenin hemen bitişinde bulunan tarihi yalı, İstanbul'un Tarihi Eser Tescilli 360 yalısından biri. Ajda Pekkan Yalısı olarak bilinen bu yapı Ajda Pekkan’ın amcası Ali Pekkan tarafından 1936 yılında yapıldı.

Ajda Pekkan da çocukluk yıllarında amcasının yalısında çok sık vakit geçirdi. Pekkan'ın amcası Ali Pekkan 1971 yılında koruma altına alınan yalıyı 1998 yılında sattı.

Beykoz’da gayrimenkul işleri yapan bir kişinin aldığı yalı 2012 yılında renove edildi ancak kullanılmadı.

İSTANBUL’UN EN KÜÇÜK YALISI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; özel rıhtımı ve 6 metrekare terası olan 156 metrekarelik yalı 3 tam kat ve bir çatı katlı. Yalı 39 metre taban oturumuyla İstanbul’un en küçük yalısı olarak biliniyor.

2.5 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Yalı 2018 yılında satışa çıkarıldı. İsimleri açıklanmayan akademisyen Prof. Dr. bir çift tarafından 2.5 milyon dolara satın alındı. Yani o dönemin dolar kuru üzerinden yaklaşık 15 milyon TL'ye el değiştirdi.

1.5 MİYON DOLARA SATIŞA ÇIKARILDI

Yatırım amaçlı alınan yalı 5 senedir boş haldeydi. Şimdi ise o yalı 48 milyon TL yani yaklaşık 1 milyon 587 bin dolara yeniden satışa sunuldu.







