MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı Ajda Pekkan ile anılan Beykoz'daki Panayot Yalısı satışa çıktı! Değeri dudak uçuklattı

Adı Ajda Pekkan ile anılan Beykoz'daki Panayot Yalısı satışa çıktı! Değeri dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 14:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Süperstar Ajda Pekkan ile anılan herkesin kendisine ait olduğunu hatırladığı İstanbul'un tarihi yalılarından Panayot Yalısı satışa çıkarıldı. İstanbul'un en küçük yalısı olan Panayot Yalısı için istenen rakam ise adeta dudak uçuklattı.

Adı Ajda Pekkan ile anılan Beykoz'daki Panayot Yalısı satışa çıktı! Değeri dudak uçuklattı

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelensek olan şarkıları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ünlü isim bu defa herkesin kendisine ait olduğunu hatırladığı İstanbul'un tarihi yalılaındran Panayot Yalısı ile gündem oldu.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Yalıköy Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde iskelenin hemen bitişinde bulunan tarihi yalı, İstanbul'un Tarihi Eser Tescilli 360 yalısından biri. Ajda Pekkan Yalısı olarak bilinen bu yapı Ajda Pekkan’ın amcası Ali Pekkan tarafından 1936 yılında yapıldı.

ajda

Ajda Pekkan da çocukluk yıllarında amcasının yalısında çok sık vakit geçirdi. Pekkan'ın amcası Ali Pekkan 1971 yılında koruma altına alınan yalıyı 1998 yılında sattı.

Beykoz’da gayrimenkul işleri yapan bir kişinin aldığı yalı 2012 yılında renove edildi ancak kullanılmadı.

Panayot Yalısı 1

İSTANBUL’UN EN KÜÇÜK YALISI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; özel rıhtımı ve 6 metrekare terası olan 156 metrekarelik yalı 3 tam kat ve bir çatı katlı. Yalı 39 metre taban oturumuyla İstanbul’un en küçük yalısı olarak biliniyor.

Panayot Yalısı 2

2.5 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Yalı 2018 yılında satışa çıkarıldı. İsimleri açıklanmayan akademisyen Prof. Dr. bir çift tarafından 2.5 milyon dolara satın alındı. Yani o dönemin dolar kuru üzerinden yaklaşık 15 milyon TL'ye el değiştirdi.

yalı

1.5 MİYON DOLARA SATIŞA ÇIKARILDI

Yatırım amaçlı alınan yalı 5 senedir boş haldeydi. Şimdi ise o yalı 48 milyon TL yani yaklaşık 1 milyon 587 bin dolara yeniden satışa sunuldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilber'in dansı fitili ateşledi! Pavyon nasıl bir yer? Dilber'in dansı fitili ateşledi! Pavyon nasıl bir yer?
17 yaşındaki çocukla aşk iddiası olay oldu! TikTok başına iş açtı 17 yaşındaki çocukla aşk iddiası olay oldu! TikTok başına iş açtı
İstanbul'u terk etti! Doğayla iç içe hayatını anlattıİstanbul'u terk etti! Doğayla iç içe hayatını anlattı
Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan yalı turu
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi

Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi

Üç büyükşehir adayının soyadları üzerinden ilginç çıkış!

Üç büyükşehir adayının soyadları üzerinden ilginç çıkış!

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak!

Camiyi tapınak yaptı! Gözyaşları sel oldu

Camiyi tapınak yaptı! Gözyaşları sel oldu

İBB anketinde fark açıldı! "O seçmen biraz daha kararsız"

İBB anketinde fark açıldı! "O seçmen biraz daha kararsız"

Yeni doğum yapan eşini vahşice katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Yeni doğum yapan eşini vahşice katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.