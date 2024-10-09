Adı Hadise ile anılıyordu! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş ile görüntülendi! Barışma iddiası...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuş ünlü çiftin 2009 yılında oğulları Ali Yiğit dünyaya gelmişti.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş 17 yıllık evliliklerini şubat ayında tek celsede bitirmişti. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çift, ayrılık kararıyla uzun süre konuşulmuştu.

AŞK İDDİALARINI YANITSIZ BIRAKTI

Okan Buruk'un adı boşanmanın hemen ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Etiler'de görüntülenen Buruk, Hadise ile aşk yaşadığı soruları yanıtsız bırakmıştı.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Okan Buruk, önceki akşam sessiz sedasız boşandığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğlu Ali Yiğit ile görüntülendi.

Oldukça keyifli görünen ünlü teknik direktör, muhabirlerin "Yeniden evlenecek misiniz?" sorularını cevapsız bırakarak 'Biz her zaman bir aradayız' yanıtını verdi. Okan Buruk'un bu görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Ünlü ismin bu görüntülerine sosyal medyada; 'evlilik deyince yolunu kaybetti', 'barışsınlar', 'evlilik yok bence', 'Hadise ne oldu?' gibi yorumlar yapıldı.