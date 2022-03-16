Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi dizisi Sarpça nerede ve hangi ilde?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların rol aldığı yeni dizi Adı Sevgi'nin çekim yeri merak ediliyor. Dizide yer alan Sarpça'nın nerede ve hangi ilde olduğu merak konusu olmaya başladı. Peki Sevgi dizisi nerede çekiliyor?
Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.
Adı Sevgi dizisinde Elif Türkkan isimli genç lise öğretmeninin Sarpça’ya gelmesiyle hem öğrencilerin hem de ilçe halkının hayatında önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Dizinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla Sarpça ilçesinin nerede ve hangi ile bağlı olduğu büyük merak edilmeye başlandı. Fakat Türkiye’de farklı bölgelerde Sarpça isimli yerleşim alanları bulunsa da dizide geçen Sarpça’nın hayali bir ilçe olduğu bilinmekte.
Sevilen dizide Elif Türkkan mesleğine tutkuyla bağlı genç bir lise öğretmenidir. Elif’in tayin olarak Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacaktır. Elif öğretmen burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğini öğrenince küçük kıza kol kanat gerecektir. Bu nedenle de Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça ilçesinin üzerine kâbus gibi çöken bu aileyle tek başına bir savaşa girecektir.
Elif bir süre sonra kendisinden başka bir kişinin daha ilçenin bu kötü kaderini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Bu kişi kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'dır. Elif’in Emir ile karşılaşması ise kafasının oldukça karışmasına neden olacaktır.
Yunus Emre Yıldırımer-Emir Baykara
Gizem Güneş-Elif Türkkan
Asya Kasap-Zeynep Aydan
Mert Doğan-Volkan Baykara
Nihan Büyükağaç-Macide Baykara
Fatih Al-Ekrem Baykara
Leyla Gündüz - Arzu Güler
Zahit Konaklı- Okday Korunan
Esma- Sıla Korkmaz
Serpil Gül
Cem Nasıf - Ozan Güçlü
Arda Nasıf - Bora Kırkım
Doğukan - İlker Sami Kılıç
Fatma Zafer - Ece Koroğlu
Fidan Özer - Lara Domaç
Gülendam - Asena keskinci
Hande Kaptan-Özlem Taşçı
Mehtap Bayri-Şükran Özer
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