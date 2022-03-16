Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi dizisi Sarpça nerede ve hangi ilde?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların rol aldığı yeni dizi Adı Sevgi'nin çekim yeri merak ediliyor. Dizide yer alan Sarpça'nın nerede ve hangi ilde olduğu merak konusu olmaya başladı. Peki Sevgi dizisi nerede çekiliyor?

ADI SEVGİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor.

DİZİDE YER ALAN SARPÇA NEREDE?

Adı Sevgi dizisinde Elif Türkkan isimli genç lise öğretmeninin Sarpça’ya gelmesiyle hem öğrencilerin hem de ilçe halkının hayatında önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Dizinin ATV ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla Sarpça ilçesinin nerede ve hangi ile bağlı olduğu büyük merak edilmeye başlandı. Fakat Türkiye’de farklı bölgelerde Sarpça isimli yerleşim alanları bulunsa da dizide geçen Sarpça’nın hayali bir ilçe olduğu bilinmekte.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevilen dizide Elif Türkkan mesleğine tutkuyla bağlı genç bir lise öğretmenidir. Elif’in tayin olarak Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacaktır. Elif öğretmen burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğini öğrenince küçük kıza kol kanat gerecektir. Bu nedenle de Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça ilçesinin üzerine kâbus gibi çöken bu aileyle tek başına bir savaşa girecektir.

Elif bir süre sonra kendisinden başka bir kişinin daha ilçenin bu kötü kaderini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Bu kişi kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'dır. Elif’in Emir ile karşılaşması ise kafasının oldukça karışmasına neden olacaktır.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yunus Emre Yıldırımer-Emir Baykara

Gizem Güneş-Elif Türkkan

Asya Kasap-Zeynep Aydan

Mert Doğan-Volkan Baykara

Nihan Büyükağaç-Macide Baykara

Fatih Al-Ekrem Baykara

Leyla Gündüz - Arzu Güler

Zahit Konaklı- Okday Korunan

Esma- Sıla Korkmaz

Serpil Gül

Cem Nasıf - Ozan Güçlü

Arda Nasıf - Bora Kırkım

Doğukan - İlker Sami Kılıç

Fatma Zafer - Ece Koroğlu

Fidan Özer - Lara Domaç

Gülendam - Asena keskinci

Hande Kaptan-Özlem Taşçı

Mehtap Bayri-Şükran Özer



