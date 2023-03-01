Adım Farah dizisinin Kaan'ı Oktay Çubuk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un hayatı!

Adım Farah dizisinde Kaan Akıncı karakterine hayat veren Oktay Çubuk vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un Adım Farah dizisinden önce rol aldığı projeleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Adım Farah dizisinin Kaan'ı Oktay Çubuk hakkında merak edilenler...

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk 12 Mart 1996’da İzmir’de dünyaya geldi.

Lise eğitimini İzmir'de yer alan özel bir kolejde tamamlayan Oktay Çubuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk eğitimi de alan Oktay Çubuk, ilk ekran önü tecrübesibi Cennetin Gözyaşları dizisinde oynadı. Daha sonra Nisan Dağ’ın Bir Nefes Daha filminde başrolde yer alan ünlü oyuncu 'Aşk Ağlatır' ve 'Baba' dizilerinde oynamıştır.

Oktay Çubuk şu an Adım Farah dizisinde Kaan Akıncı karakterine hayat vermektedir.

ADIM FARH'IN KAAN'I OKTAY ÇUBUK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Cennetin Gözyaşları(Dizi)

2019 - Aşk Ağlatır(Dizi)

2020 - 2021 Sol Yanım(İnternet Dizisi)

2022 - Duran(İnternet Dizisi)

2022 - Baba(Dizi)

2022 - Ah Nerede(Dizi)

OKTAY ÇUBUK HANGİ FİLMDE OYNADI?

2020 - Bir Nefes Daha

