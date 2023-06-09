Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Popstar Özlem Güneş'in son hali gündem oldu!

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu yayınlandığı döneme damga vuran Popstar Alaturka ile tanınan Özlem Güneş o dönem “Ben manken değilim dekolte giymem” sözleri ile jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı.

Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi de bıraktı. Özlem Güneş yarışmadan sonra hem adını değiştirdi hemde tesettüre girdi.

Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Güneş'in yıllar içindeki değişimi de gören herkesi şaşırttı.

Ünlü ismin son haline; 'Ne kadarda değişmişsin', 'Çok başka görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Katıldığı programlarda yarışmayla ilgili itiraflarda bulunan Özlem Güneş, kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini de ifade etmişti.

"Midem bulandı o son sahnem oldu diyen" eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini söylediğini itiraf etmişti.

Popstar Özlem Güneş Osma 14 yıldır evli ve artık sahneye çıkmıyor.

