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Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Popstar Özlem Güneş'in son hali gündem oldu!

09.06.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Popstar'da sesiyle kulaklarımızın pasını silen Özlem Güneş "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalmıştı. Yarışmadan sonra tesettüre girip adını değiştiren Özlem Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Popstar Özlem Güneş'in son hali gündem oldu!

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda oturduğu yayınlandığı döneme damga vuran Popstar Alaturka ile tanınan Özlem Güneş o dönem “Ben manken değilim dekolte giymem” sözleri ile jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı.

Popstar Özlem 2

Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi de bıraktı. Özlem Güneş yarışmadan sonra hem adını değiştirdi hemde tesettüre girdi.

Popstar Özlem 3

Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Güneş'in yıllar içindeki değişimi de gören herkesi şaşırttı.

Popstar Özlem 4

Ünlü ismin son haline; 'Ne kadarda değişmişsin', 'Çok başka görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Mekselina İslam 2

Katıldığı programlarda yarışmayla ilgili itiraflarda bulunan Özlem Güneş, kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini de ifade etmişti.

Mekselina İslam 3

"Midem bulandı o son sahnem oldu diyen" eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini söylediğini itiraf etmişti.

Mekselina İslam 1 eşi

Popstar Özlem Güneş Osma 14 yıldır evli ve artık sahneye çıkmıyor.

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popstar Bülent Ersoy dekolte

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