Adriana Lima Cannes'ta! Hamile stili ve karın kasları olay oldu

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu.

Karnı burnunda olan model Rihanna'dan sonra hamilelik stiliyle en çok konuşulan isimler arasında. Cannes'da dikkat çeken Adriana Lima, hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.

Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lima'nın karın kasları dikkat çekti.



