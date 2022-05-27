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Adriana Lima Cannes'ta! Hamile stili ve karın kasları olay oldu

27.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuğu olan ve üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Adriana Lima, 75. Cannes Film Festivali'nde görüntülendi. Hamile tarzıyla yine cesur bir seçim yapan Adriana Lima, tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Adriana Lima Cannes'ta! Hamile stili ve karın kasları olay oldu

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu.

Karnı burnunda olan model Rihanna'dan sonra hamilelik stiliyle en çok konuşulan isimler arasında. Cannes'da dikkat çeken Adriana Lima, hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.

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Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lima'nın karın kasları dikkat çekti.

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