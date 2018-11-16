Adriana Lima’nın Victoria’s Secret’tan ayrılması Georgia Fowler’a yaradı

Adriana Lima’nın geçtiğimiz hafta Victoria’s Secret Fashion Show’a veda etmesi gündeme oturmuştu. Podyumda gözyaşlarını tutamayan Lima, şovun ardından veda etmiş ve 18 yıllık melek hayatını sonlandırdı…

ADRİANA LİMA'NIN KOLTUĞUNA ADAY

Bu hafta ise Victoria’s Secret Show’da üçüncü kez podyuma çıkan 26 yaşındaki Georgia Fowler gündeme geldi. Adriana Lima’nın tahtına aday gösterilen Fowler son günlerin gözde modelleri arasında yer alıyor.

Peki kimdir Georgia Fowler? İlk kez 2016 yılında Victoria’s Secret şovuna katılan Fowler melek olabilmek için tam 5 yıl beklemiş. Her yıl seçmelere katılıp kabul edilmemesine rağmen pes etmemiş.

Sadece bir gece birkaç saat podyuma çıkabilmek için 5 yıl içinde çok fazla ter ve gözyaşı döktüğünü belirten Fowler, melek olmaya hak kazandığında “Hepsine değdi. Umarım bunu bir daha yapabiliriz” diye bir açıklama yapmıştı.

Fowler, bir ara adını Leonardo di Caprio ile de duyurmuştu. Ünlü oyuncu ile bir süre sevgili olan 26 yaşındaki model, ünlü şarkıcı Harry Styles’la da birlikte olmuştu. Hatta denilene göre Styles Kiwi şarkısını(Yeni Zelanda halkı için kullanılan uluslararası terim) Fowler’a yazmış.