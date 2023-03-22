Afganistan’daki 6.5 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı! Depreme ameliyat sırasında yakalanan bir doktor o anları kaydetti

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nın bildirdiğine göre, merkez üssü Hindu Kush sıradağlarındaki Afganistan'daki Jurm kasabasının 40 kilometre (24 mil) güneydoğusunda, 187.6 kilometre (116 mil) derinlikte kaydedildi. 6.5 büyüklüğündeki deprem binalara zarar verirken heyecanları tetiklediği ve Kuzey Afganistan ile Pakistan’da yaşayanların sokağa dökülmesine neden olduğu ifade edildi.

ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI

Afet Yönetimi Bakanlığı sözcüsü Shafiullah Rahimi'ye göre, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Laghman vilayetinde en az iki kişi öldü ve en az sekiz kişi yaralandı. İl Afet Yönetim Otoritesi'ne (PDMA) göre, Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde evler ve diğer binalar çöktüğünde ikisi çocuk olmak üzere en az dokuz kişi öldü. İlde en az 44 kişi de yaralandı.