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Afganistan’daki 6.5 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı! Depreme ameliyat sırasında yakalanan bir doktor o anları kaydetti

22.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen ve Pakistan'ın birçok büyük şehrinde ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi kadar uzakta hissedilen 6.5 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Depremin 30 saniye sürdüğü ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada depreme ameliyat sırasında yakalanan bir doktorun yaşadığı korku dolu anlar kısa sürede viral olmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nın bildirdiğine göre, merkez üssü Hindu Kush sıradağlarındaki Afganistan'daki Jurm kasabasının 40 kilometre (24 mil) güneydoğusunda, 187.6 kilometre (116 mil) derinlikte kaydedildi. 6.5 büyüklüğündeki deprem binalara zarar verirken heyecanları tetiklediği ve Kuzey Afganistan ile Pakistan’da yaşayanların sokağa dökülmesine neden olduğu ifade edildi.

ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI

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Afet Yönetimi Bakanlığı sözcüsü Shafiullah Rahimi'ye göre, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Laghman vilayetinde en az iki kişi öldü ve en az sekiz kişi yaralandı. İl Afet Yönetim Otoritesi'ne (PDMA) göre, Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde evler ve diğer binalar çöktüğünde ikisi çocuk olmak üzere en az dokuz kişi öldü. İlde en az 44 kişi de yaralandı.

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