Afra Saraçoğlu ile ayrıldığı söylenmişti! Mert Ramazan Demir son pozlarıyla olay oldu! Notu dikkat çekti

Başrolünü paylaştıkları 'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyordu. Ünlü çiftin son olarak ayrıldığı iddia edildi.

Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Mert Ramazan Demir son paylaşımıyla dikkat çekti.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Dizisi sezon finalindeyken tatilin tadını çıkaran Demir spor yaparken ki görüntülerini paylaştı. Ünlü ismin 'ne halim varsa gördüm' notu ise gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Mert Ramazan Demir'e sosyal medyada; 'Ay yapma bu caption ne', 'aşk bu', 'bunlar birbirinden kopamaz' gibi yorumlar yapıldı.