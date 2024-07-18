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  4. Afra Saraçoğlu ile ayrıldığı söylenmişti! Mert Ramazan Demir son pozlarıyla olay oldu! Notu dikkat çekti

Afra Saraçoğlu ile ayrıldığı söylenmişti! Mert Ramazan Demir son pozlarıyla olay oldu! Notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 15:59
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Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mert Ramazan Demir şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin notu ise dikkatlerden kaçmadı.

Başrolünü paylaştıkları 'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan aşkları ile gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyordu. Ünlü çiftin son olarak ayrıldığı iddia edildi.

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Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Mert Ramazan Demir son paylaşımıyla dikkat çekti.

1 MERT

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Dizisi sezon finalindeyken tatilin tadını çıkaran Demir spor yaparken ki görüntülerini paylaştı. Ünlü ismin 'ne halim varsa gördüm' notu ise gündem oldu.

2 mert

YORUM YAĞDI

Mert Ramazan Demir'e sosyal medyada; 'Ay yapma bu caption ne', 'aşk bu', 'bunlar birbirinden kopamaz' gibi yorumlar yapıldı.

4 mery

3 MERT

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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