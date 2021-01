After We Collided’ı izleyen isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Geçtiğimiz yıl yayınlanan erotik dram After filminin devamı olan After We Collided, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda sinemalarda gösterilebildi. Çevrimiçi platformlarda yayınlanmaya başlayan filmdeki bazı sahnelerle ilgili izleyiciler isyan etti. Anna Todd'un çok satan roman serisinin ikinci film uyarlaması After We Collided, aralarındaki tutkuya rağmen gelgitli bir ilişkiye sahip olan Tessa ile Hardin'in hikâyesini anlatan filmde ikilinin arasındaki gel gitli ilişkinin tacizi yücelttiği konusunda eleştiriler aldı.

AFTER WE COLLİDED FİLMİNE GELEN YORUMLAR

Genç bir çiftin ilişkisini konu alan yapımın ikinci halkasında staja başlayan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşını kıskandırmak için işyerinde tanıştığı biriyle ilişkiye girmesi sonucu yaşananlar konu alınıyor. Filmi izleyenler şu cümlelerle eleştirilerini sosyal medyada paylaştı:

"Duygusal istismarı yücelten dolambaçlı bir hikayeye sahip After We Collided, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir film."

"Hardin filmde yumuşatıldı ama yine de zehirli. Tessa, kaç."

After serisinin toplamda beş kitabı var, bu yüzden gelecekte iki genç arasında ne olacağını görmek için daha çok zamanımız olacak gibi görünüyor. İlk iki filme olan ilgili çok fazla olduğu için muhtemelen diğer kitaplar da filme uyarlanacaktır.