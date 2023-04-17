Afyonkarahisar'da feci kaza! AK Partili aday seçim gezisini yarıda kesip müdahale etti

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeye seçim gezisine giden Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu.

DURUMU CİDDİ OLAN HASTAYA MÜDAHALE ETTİ

Dr. Arslan, çarptıktan sora bariyerlere vurarak durabilen ve ikiye bölünün araçtaki yaralıları çıkarıp ardından araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti. Arslan, ismi öğrenilmeyen yaralıya suni teneffüs yapıp, ardından kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağladı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ekipmanlarını alan Arslan, yaralıya müdahaleye devam edip, sonrasında ambulansa konulmasına yardımcı oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralıların ve kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

