Ağır yaralı kadın polisten Instagram için fotoğraf çekmesini istedi

Böyle bir fotoğrafın Instagram'da çok fazla beğeni alacağını söyleyen kadının isteği hem polisi hem de ambulans personelini şaşırttı.

Amsterdam'ın kuzeyindeki Zaanstreek bölgesinde, Perşembe akşamı mobilet sütücüsü bir kadın sürücü, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

'DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ'



Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda kırıklar oluşan kadına boyunluk takarak, sedyeye koydu. Yaralı kadın, ambulans personel tarafından sedyeye bağlanırken, olay yerindeki polisten ilginç bir istekte bulundu.

Sedyede, boyunluklu bir fotoğrafın İnstagram'da çok fazla beğeni alacağını söyleyen Hollandalı kadın, "İnstagram için bir fotoğrafımı çeker misiniz?" dedi. Polis, bu isteği reddederek, yaralı kadının bir an önce hastaneye kaldırılmasını istedi.

Bu olay, Zaanstreek Polisi'nin Facebook sayfasında, "dünyanın çivisi çıkmış" başlığıyla duyuruldu. Polis sözcüsü, memurların benzer önerilerle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusu üzerine, "Bu tür olayların daha sık yaşanması beni şaşırtmaz. Gerçekten tuhaf bir dünyada yaşıyoruz" dedi.