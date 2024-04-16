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    4. Ağırlığının tam 3 katını kaldırdı! Herkül'e meydan okuyan 9 yaşındaki Arshia Goswami milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Ağırlığının tam 3 katını kaldırdı! Herkül'e meydan okuyan 9 yaşındaki Arshia Goswami milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 13:57
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    Dokuz yaşındaki Hintli halterci Arshia Goswami, 48 milyon izlenme sayısına sahip bir Instagram videosunda kendi vücut ağırlığının 3 katı olan 75 kiloluluk halteri kaldırdığı anları paylaştı. Sosyal medya gönderisine, "En genç ve en güçlü Hintli" notunu ekleyen küçük kızın paylaşımı kısa sürede viral oldu.

    Hintli halterci Arshia Goswami, 700 bini aşkın Instagram takipçisiyle güç gösterisi yaptığı bir anı paylaştıç 75 kiloluk halterin başına geçen küçük kızın ağırlığı kaldırdığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

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    Goswami henüz 8 yaşındayken 60 kilogram ağırlığındaki halteri kaldırarak Asya rekoruna imza atmıştı. Küçük kız şimdi kendi rekorunu geliştirerek 75 kiloluk ağırlık kaldırdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderinin yorum bölümüne adeta akın ederek küçük kıza tebrik mesajlarını gönderdi.

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